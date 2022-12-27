Президент УТПП назвал отрасли, выигравшие в «новой экономической реальности»

В новых экономических условиях, связанных с началом СВО и введением санкций, на Урале выиграли компании, которые занимаются цифровизацией и машиностроением.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент УТПП Андрей Беседин. «Все, что связано с цифровизацией, – они очень возросли. Также – предприятия машиностроительного комплекса. Вот эти компании, и, что важно, – те малые и средние предприниматели, которые «под ними». Причина проста. Наши компании получили возможность изготавливать продукцию, которую перестали поставлять зарубежные компании, которые годами давили их своей известностью на рынке, низкими ценами и т.д. Сейчас зарубежные компании встали на паузу, выжидают. А мы говорим: «Ждите, ждите. Подождите еще немножко, и вам некуда будет заходить», – заявил Беседин.

Среди наиболее пострадавших Беседин назвал сферу услуг, особенно туризм. «Сфера туризма переживает серьезную трансформацию, это и логистические ограничения, и ограничения по авиаперевозкам», – отметил эксперт.

В целом, по его мнению, экономика Свердловской области выстояла. «За 10 месяцев мы не то что не сильно упали, мы вообще не упали. Оборот экономики вырос на 1,5% по региону. У многих регионов это не получилось», – резюмировал Беседин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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