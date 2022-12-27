В тренде – чтение книг, Telegram и китайские смартфоны: «Мегафон» выяснил предпочтения свердловчан

В 2022 году свердловчане стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты «Мегафона» проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Интернет-трафик абонентов оператора в Свердловской области за год увеличился на 15%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают почти на 40% больше женщин. Любимые дни для серфинга в сети – с пятницы по воскресенье, именно в конце недели фиксируется максимальный трафик. Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 77% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Свердловчане стали самыми разговорчивыми жителям Урала. Ежедневно они проговаривают более 9,5 млн минут. Пик переговоров приходится на среду и вторник – именно в эти дни фиксируется наибольший объем голосового трафика. А вот меньше всего минут обычно тратится в воскресенье. Мужчины и женщины одинаково любят разговаривать по телефону, в том числе используя технологию VoLTE. Она обеспечивает чистое звучание голоса и быстрое соединение. Чаще всего жители региона общаются с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ и Белоруссии.

Свердловчане стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился почти на 10%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 15% – возможно, это связано с сокращением объема зарубежного контента и снижением числа громких премьер в этом году.

У свердловчан вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом число таких устройств увеличилось на 10%. В топе – смартфоны Xiaomi, Huawei и Realme. Снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков. Тенденция связана с тем, что мобильный интернет приходит в глубинку, где жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Как отмечает Инна Джур, директор «Мегафона» в Свердловской области, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети в крупных городах области и небольших поселениях, где было зафиксировано наибольшее увеличение мобильной активности. С начала года услуги были улучшены более чем в 100 пунктах Среднего Урала. В Екатеринбурге работы провели в районе Московского тракта, Уктуса, Компрессорного, Академического, Уралмаша, Паркового, Птицефабрики и в центре города. Качество голоса и интернета также подросло в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове, Красноуфимске, Первоуральске и других городах и поселках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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