В Екатеринбурге патруль ДПС помог спасти задыхающегося младенца

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли семье с грудным малышом быстро добраться до больницы – ребенок задыхался.

Инцидент произошел 25 декабря около 20:35. Полицейские дежурили в районе Серовского тракта, когда к ним обратились взволнованные родители. У их полуторамесячного сына случилась остановка дыхания, требовалось срочно доставить младенца в больницу.

«Как выяснилось, в Верхней Пышме семье помочь не смогли, после чего сотрудники ДПС незамедлительно доложили в дежурную часть Госавтоинспекции и без раздумий пересадили женщину с мальчиком в патрульный автомобиль, после чего, включив проблесковые маячки и специальные сигналы, доехали до детской больницы в Екатеринбурге. Там ребенку оказали первую помощь. На данный момент мальчик находится под наблюдением врачей», – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД в Екатеринбурге.

Семье помогли лейтенант Алексей Волков и младший лейтенант Павел Малых. Родители мальчика искренне поблагодарили дорожных полицейских за помощь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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