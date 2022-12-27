«Уральские авиалинии» и Владимир Якушев исполнили мечту ребенка (ФОТО)

«Уральские авиалинии» помогли осуществиться новогодней мечте 11-летнего Ростислава.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, шар с желанием мальчика с «Елки желаний» снял полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Ростислав мечтал оказаться в кабине пилота, и его желание сбылось в день рождения. Вместе с мамой, двумя братьями и сестрой он посетил авиационный технический центр «УА», где в сопровождении старшего инструктора Юрия Попова увидел самолеты, погулял по салону, посидел в кресле командира. А дальше в компании пилота-инструктора «Уральских авиалиний» Вячеслава Тараканова совершил полет и успешную посадку в аэропорту Зальцбурга на авиатренажере.

«Ребенок счастлив. Это ни за какие деньги не купишь. Спасибо всем огромное! И мы счастливы, конечно, что он счастлив. Да, Ростик, здорово! Я думаю, теперь он точно станет пилотом», – поделилась мама Ростислава.

«Исполнять мечты, особенно детские – большое счастье. Ведь это самые искренние и добрые желания. Когда они сбываются, ребенок укрепляется в своей вере в людей и открывает для себя возможности. Яркие и добрые воспоминания об исполнившемся желании остаются с ним на всю жизнь, вдохновляя на свершения и придавая уверенность в собственных силах», – подчеркнул Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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