Когда ехать в травмпункт, а когда звонить в скорую: инструкция перед праздниками и адреса больниц

В длинные праздничные дни всегда увеличивается травматизм: люди падают на льду, неудачно скатываются с горок, получают повреждения от пиротехники. «Новый День» выяснил, когда нужно самостоятельно обращаться в травмпункт, а когда лучше вызвать скорую помощь. А также приводим адреса профильных больниц.

Итак, врачи советуют самостоятельно ехать в травмпункт, если у вас:

– бытовая, спортивная или другая «скелетная» травма (перелом);

– ожог или бытовая рана (например, глубокий порез);

– обморожение;

– повреждение связок, растяжение мышц или сильный ушиб;

– укус животных;

– повреждение суставов.

Поводом для обращения в скорую помощь являются:

– черепно-мозговая травма, сильный ушиб головы;

– травма, которая носит криминальный характер (в том числе насилие);

– огнестрельное ранение;

– есть признаки спутанности сознания.

Травмпункты города Екатеринбурга:

•ГАУЗ СО «ГБ № 36 «Травматологическая»

ул. Центральная, 2, тел.: 252-00-12 (круглосуточно) – приемное отделение

ул. Бажова, 124а, тел.: 350-25-82, 350-32-59 (круглосуточно)

•ГБУЗ СО «ЦГБ № 2»

ул. Челюскинцев, 3/5, 389-90-70, 389-90-71, 389-90-72 (круглосуточно)

•ГБУЗ СО «ЦГБ № 7»

ул. Вилонова, 33, тел. 341-73-03 (круглосуточно)

•ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23»

ул. Старых Большевиков, 9, тел. 389-93-40 (круглосуточно)

•ГАУЗ СО «ГКБ № 14»

пер. Суворовский, 5, тел. 380-13-93 (круглосуточно)

•ГАУЗ СО «ЦГБ № 20»

ул. Зои Космодемьянской, 42, тел. 258-22-34 (круглосуточно)

•ГАУЗ СО «ЦГКБ №24»

пер. Рижский, 16, тел. 301-24-24, доп. 7-71 (с 8:00 до 20:00 в рабочие дни)

•ГАУЗ СО «ДГП № 13» (детский)

ул. Буторина, 10, тел. 289-88-00 (ежедневно с 8:00 до 19:30)

Если серьезную травму получил ребенок, предпочтительнее всегда вызвать скорую помощь. Также детей с травмами принимают в детской городской больнице № 9.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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