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Среда, 28 декабря 2022, 12:01 мск

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Мэрия Екатеринбурга запустила опрос по велодорожкам

На портале «Активный Екатеринбург» опубликовали новый опрос. Горожанам предлагается ответить на семь вопросов о развитии сети велодорожек в мегаполисе.

Например, можно отметить, где в первую очередь нужно оборудовать велодорожки, стоит ли размещать их в парках и на набережных, и на каких улицах необходимо создать основной велокаркас.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, результаты опроса будут учтены при планировании работ по благоустройству общественных территорий в будущем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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