Екатеринбург встал в предновогодние пробки: не проехать даже днем (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге наблюдаются предновогодние пробки. Уже в 14 часов было 7 баллов, а к вечеру «Яндекс» прогнозирует 9-балльные затруднения на дорогах.
Хуже всего ситуация сейчас в центре: стоят Ленина, Малышева, Куйбышева, Московская и другие улицы. Вероятно, екатеринбуржцы отправились поздравлять партнеров по бизнесу, а также докупать подарки. Ситуацию осложняют мелкие ДТП в разных районах города.
По прогнозу «Яндекс.Пробок», в 17 часов ожидаются 8-балльные затруднения, в 18 часов – 9 баллов.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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