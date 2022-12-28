Екатеринбург встал в предновогодние пробки: не проехать даже днем (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге наблюдаются предновогодние пробки. Уже в 14 часов было 7 баллов, а к вечеру «Яндекс» прогнозирует 9-балльные затруднения на дорогах.

Хуже всего ситуация сейчас в центре: стоят Ленина, Малышева, Куйбышева, Московская и другие улицы. Вероятно, екатеринбуржцы отправились поздравлять партнеров по бизнесу, а также докупать подарки. Ситуацию осложняют мелкие ДТП в разных районах города.

По прогнозу «Яндекс.Пробок», в 17 часов ожидаются 8-балльные затруднения, в 18 часов – 9 баллов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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