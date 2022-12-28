В первые дни января в «Колизее» откроется сайт-специфик выставка (ФОТО)

В здании «Колизея», которое сейчас занимает театр «Провинциальные танцы», в январе всего на четыре дня откроется выставка, посвященная этому месту. В пространстве театра разместятся декорации к спектаклям, объектные видеоперформансы с эффектом присутствия, проекты-инсталляции, кинопроекции и даже комната для легкого дыхания.

Работать проект «Вдох-выдох» будет со 2 по 5 января с 16 до 20 часов, посетить экспозицию можно совершенно бесплатно.

«Выставка займет все «тело» театра «Провинциальные танцы»: каждый сможет ощутить и пустоту, и свободу, и вовлеченность», – рассказали в пресс-службе театра. В фойе первого этажа расположатся замысловатые декорации из спектаклей, их можно будет потрогать и рассмотреть ближе и внимательнее. Некоторые, например «меховой» автомобиль из спектакля «После вовлеченности. Диптих. Часть II», «зазвучат» благодаря QR-кодам (возьмите наушники). На чердачной лестнице будет представлен фильм-рассуждение laDDER танцовщика театра Антона Шмакова, в зале «Космос» на 2-м этаже – его видеоинсталляция «Пустота № 47». На «белой» сцене на первом этаже будут транслироваться фрагменты спектаклей театра, а на экранах, установленных на балюстраде – выставка «Тень танца». Задействованы также будут зрительный зал, фойе и окна со стороны улицы Карла Либкнехта.

Завершится выставка вечером современной хореографии 5 января, зрители увидят два спектакля за один вечер. На это представление нужно будет купить билеты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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