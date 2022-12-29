Шайка воров украла автомобильные колеса на 3 млн рублей

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправлено уголовное дело в отношении шайки из четырех человек, которая снимала колеса с дорогих автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемые действовали так: находили подходящий им автомобиль, после чего ночью подкладывали под него кирпичи, спускали воздух с колес и похищали их. Снятые колеса преступники помещали в заранее подготовленную машину, которую оставляли недалеко от места преступления на 1-2 дня, чтобы не быть пойманными по горячим следам.

Когда шайка «разувала» люксовый внедорожник, колеса которого стоят более 1 млн рублей, злоумышленников задержали. В рамках уголовного дела установлено 5 фактов краж колес на общую сумму более 3 млн рублей.

В тайнике у преступников было найдено еще 10 комплектов колес, в настоящее время устанавливаются их собственники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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