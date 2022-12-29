В предновогоднюю неделю упали цены на колбасу и маргарин, но выросли на овощи

Свердловскстат обнародовал изменение цен за третью неделю декабря. К 26 декабря цены на овощи еще подросли: теперь килограмм помидоров стоит почти 144 рубля (рост на 4%), лук продают за 32 рубля (плюс 5,4%), свеклу за 28 рублей (плюс 3,3%). Подорожали бананы, морковь, огурцы, капуста, картофель. Из других категорий продуктов лидерами по росту цен стали печенье (почти 3%) и свинина (1,75%).

Но в то же время многие продукты в цене упали. Подешевела колбаса, как вареная, так и полукопченая. Курица стала дешевле почти на процент. Маргарин скинул 1,7%. Стали дешевле сыры, сахар, соль, мука, хлеб и булки. Из фруктов подешевели яблоки – менее чем на процент, килограмм стоит в среднем почти 103 рубля. Цена литра водки за неделю не изменилась – 648, 46 руб.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»