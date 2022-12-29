Уральские таможенники нашли тайник с 60 кило икры

Уральские таможенники обнаружили в грузовом отсеке фуры 432 банки дальневосточной икры, это более 60 килограмм. Деликатес через курганскую границу пытались вывезти в Казахстан под видом отопительных печей – именно так был заявлен груз в документах.

Как рассказали в отделе по связям с общественностью УТУ, на жестяных банках была маркировка «Икра лососевая зернистая. Премиум. Первый сорт» с указанием, что она произведена в Камчатском крае. Помимо адреса производителя, веса и ссылки на ГОСТ на упаковке не была указана обязательная информация о составе продукции, сроке годности, условиях хранения, номере партии и серии. Никаких разрешительных документов перевозчик не предоставил. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 300 тысяч рублей.

Товар задержан и передан в линейное отделение полиции на ст. Петухово Курганского ЛО МВД России, полиция будет принимать процессуальное решение.

Екатеринбург, Марина Иванова

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