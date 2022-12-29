В новогодние каникулы Кольцово обслужит полторы тысячи рейсов

С 29 декабря по 8 января аэропорт Кольцово планирует обслужить более полутора тысяч рейсов внутри России и в другие страны. Это примерно столько же, как и в прошлом году.

«Самым загруженным днем для аэропорта станет 30 декабря – в этот день в Кольцово будет выполнено 162 рейса (прилет/вылет). Меньше всего рейсов запланировано в первый день года – 88. Год назад самым загруженным предновогодним днем стало также 30 декабря – тогда было обслужено 176 рейсов», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Ассортимент направлений довольно внушительный – всего 71 пункт назначения. В том числе будет много рейсов в курортные Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, Пхукет, Утапао, Стамбул, Анталью и многие другие города.

Напомним, в прошлом году в новогодние каникулы Кольцово обслужил почти 200 тысяч пассажиров. Самыми популярными городами были Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Из зарубежных курортов уральцы выбирали Египет, Турцию, ОАЭ, Армению и Доминикану.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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