ГУФСИН показало, как выглядит праздничный стол в колонии строгого режима (ФОТО)

Завтра, 31 декабря, заключенных ждет праздничный стол. В ГУФСИН по Свердловской области показали, что подадут отбывающим наказание в ИК-10, это колония строгого режима в Екатеринбурге.

«Обеденное меню включит в себя: винегрет из свежих овощей, гороховый суп, макароны с гуляшом из говядины и компот из сухофруктов. На ужин осужденные смогут полакомиться картофельной запеканкой, нежнейшим минтаем в кляре, на десерт будет предложена свежеиспеченная булочка и чай», – рассказали в пресс-службе управления.

Рассмотреть праздничный стол можно на фотографиях, которые предоставило ГУФСИН.

Екатеринбург, Марина Иванова

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