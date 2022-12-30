На премию губернатора претендуют «Чучело», «Евгений Онегин» и книга про битломанов

Названы претенденты на премию губернатора Свердловской области за достижения в сфере литературы и искусства за 2022 год.

Как сообщает департамент информационной политики региона, на премию губернатора претендуют мультимедийный проект «Ожившие картины», кинетический театр «Время Чудес», инклюзивный спектакль «Услышать невидимое», интернет-мюзикл «300-й сон», опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского в новой постановке Екатеринбургского театра оперы и балета, два спектакля Екатеринбургского ТЮЗа – «Дуэль» и «Чучело», постановка по пьесе Островского «Гроза» Серовского театра драмы, спектакль «Озорник» по одноименному рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка от творческого коллектива Нижнетагильского драматического театра.

Свердловский театр драмы выдвинул на премию актрису Татьяну Малинникову за исполнение роли Анны Карениной в одноименной постановке 2022 года. Также среди соискателей – семь уральских писателей, в том числе Арсен Титов с четырехтомником «Проза 10-х годов», Евгений Касимов со сборником рассказов «Скорый поезд Свердловск – Екатеринбург», Дмитрий Карасюк с книгой «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР».

Кроме того, на губернаторскую премию претендуют живописцы Андрей Прохоров, Иван Бурлаков, Алексей Лопато и кинорежиссеры Вадим Шолохов, Анна Крицкая, Марина Чувайлова, Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва, Марианна Сомова.

Премия губернатора Свердловской области учреждена в 1996 году для поощрения высших достижений в области литературы и искусства и присуждается ежегодно. Премия предполагает денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. За историю существования премии ее лауреатами стали около 500 человек. Победителей выберет не позднее 20 марта 2023 года специальная комиссия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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