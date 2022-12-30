В мэрии напомнили, куда в каникулы жаловаться на мусор и отсутствие воды

В администрации Екатеринбурга провели совещание со службами городского хозяйства. Ожидается, что в каникулы город засыпет снегом, выпадет 75 % нормы осадков. Кроме того, могут возникнуть и другие нештатные и аварийные ситуации.

В пресс-службе мэрии напомнили телефоны, по которым можно сообщить о проблеме. – общий телефон службы спасения – 112; – городская единая дежурно-диспетчерская служба – 304-12-04, 304-12-08; – аварийные службы МУП «Водоканал» – 212-18-50 (холодное водоснабжение) и 234-68-13 (сети канализации); – аварийная газовая служба – 104 (со стационарного телефона – 04). – контактный телефон по вывозу мусора «Спецавтобаза» – +7 (800) 775-00-96, +7 (912) 690-07-00 (только сообщения Viber, WhatsApp).

Екатеринбург, Марина Иванова

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