В Свердловской области будут бесплатно тестировать на грипп всех детей и пенсионеров с ОРВИ

В Свердловской области вводится обязательное тестирование на грипп для всех заболевших ОРВИ. В первые недели исследования будут проводиться для детей младше 6 лет и пациентов старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Материал для выявления возбудителя ОРВИ будут брать в поликлиниках и при госпитализации.

28 декабря вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача России, согласно которому вводится обязательное тестирование на грипп и ОРВИ пациентов, являющихся представителями «групп риска».

«Группы риска – это дети до 6 лет, взрослые старшего возраста и лица с хроническими заболеваниями. Исследования проводятся при госпитализации и амбулаторно, в поликлиниках. Сроки доставки материала для исследования от больного до лаборатории – 24 часа. Еще 24 часа – на проведение исследования и получение результата, – рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Сейчас тестирование будет проводиться для групп риска, а когда будет создан запас тест-систем, исследование будет для всех лиц с признаками ОРВИ».

По словам спикера, в Свердловской области уже налажено массовое тестирование больных на коронавирус. По такому же принципу будет проходить забор материала на исследование по гриппу. «Нужно понимать, что грипп – серьезное инфекционное заболевание, которое протекает тяжело, велика вероятность осложнений. Чтобы дифференцировать грипп от ОРВИ, вызванными другими вирусами, надо знать возбудителя. Это важно для правильной постановки диагноза. Потому что лечение гриппа и, например, коронавируса разное. Неверное лечение может навредить пациенту», – пояснила Анжелика Пономорева.

Напомним, за прошлую неделю в Свердловской области было зарегистрировано более 69 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Мониторинг возбудителей показал, что грипп составляет 60% от всех циркулирующих вирусов (55% – грипп A (H1N1), 5% – вирусы гриппа А и В нетипируемые). За текущюю неделю данные по заболевамости в Роспотребнадзоре не назвали, но отметили, что тенденция на снижение сохраняется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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