Роспотребнадзор не планирует продлять дистант после новогодних каникул

В Свердловской области не планируют продлевать дистанционное обучение для школьников после новогодних каникул. Заболеваемость ОРВИ пошла на спад, врачи надеются, что тенденция сохранится и после праздников.

«В настоящее время мы видим снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Меры, которые были приняты, оказались эффективны. В последнюю неделю дети были разобщены: кто-то на дистанте, кто-то на досрочных каникулах. Надеемся, что после новогодних каникул обучение детей в школах начнется в обычном режиме», – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Напомним, в Екатеринбурге и еще трех городах дистант был введен с 19 декабря, а с 26 декабря дети по всей области отправились на каникулы. В Екатеринбурге за это время число заболевших среди детей 7-14 лет снизилось на 49%, а среди 15-17-летних – на 35%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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