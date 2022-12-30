Екатеринбургский космонавт и его коллеги рассказали, как отметят Новый год на МКС

Летчик-космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его коллеги Анна Кикина и Дмитрий Петелин записали видеоролик, в котором рассказали, как они будут встречать Новый год на МКС. Видео опубликовано в телеграм-канале Роскомоса.

По словам Сергея Прокопьева, в новогоднюю ночь у них на столе будут белуга, креветки, икра, но, кроме этого, они постараются приготовить настоящий традиционный салат оливье, все необходимое для этого у них есть. Анна Кикина добавила, что специально для такого случая на станции припасена баночка майонеза.

Жизнь на МКС протекает по Гринвичскому времени (мск –3 часа), но космонавты планируют поздравлять все города, в которых живут и родные и друзья, в соответствии с их часовыми поясами. В культурной программе – просмотр новогоднего обращения президента России, возможно, какого-то фильма. Также космонавты сообщили, что по праздникам часто ходят в гости к своим зарубежным коллегам из сегмента МКС NASA. Официальных выходных у космонавтов будет только два – 1 и 2 января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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