Вторая волна заболеваемости ОРВИ и гриппом может начаться после Нового года

В Свердловской области вторую неделю подряд снижается количество заболевших ОРВИ и гриппом. Но санитарные врачи не исключают, что после новогодних праздников и выхода детей с каникул может начаться очередной подъем заболеваемости. Эпидемии гриппа надеются избежать.

«Сейчас пик заболеваемости мы прошли. Говоря о прогнозах на 2023 год, можно сказать, что, возможно, подъем заболеваемости будет. Это будет зависеть от активности вирусов, и от того, как наше население будет соблюдать меры профилактики. Охват населения прививками от гриппа у нас составляет 57% – такой показатель позволяет надеяться, что мы избежим широкомасштабной эпидемии гриппа, – прокомментировала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – По опыту прошлых лет видели, что вторая волна заболеваемости была связана с другими возбудителями, в частности, с гриппом В. Как поведут себя вирусы в этом году, пока не ясно».

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области выявили 69 тысяч больных ОРВИ и гриппом – это на 7,4% меньше, чем неделей ранее. Однако уровень заболеваемости по-прежнему в 2,5 раза превышает среднемноголетний уровень.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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