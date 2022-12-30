Сданы в эксплуатацию объекты эрзац-Универсиады

В Екатеринбурге введены в эксплуатацию первые два общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта, который проведут вместо Универсиады-2023. Накануне разрешение на ввод получил Центр художественной и эстетической гимнастики, сообщили в ДИПе.

«В ходе подготовки к международным студенческим играм мы уже построили Академию волейбола им. Н.В. Карполя и Дворец самбо в Верхней Пышме. Сейчас сданы в эксплуатацию два из пяти комплексов общежитий. Эти объекты примечательны тем, что они первые на территории деревни Международного фестиваля университетского спорта. Полностью все объекты деревни (общежития, общественный и медицинский центр, улицы и инженерную инфраструктуру) планируем торжественно открыть в июне 2023 года. Кроме того, с января мы начнем череду торжественных открытий спортивных центров. Первым станет Центр художественной и эстетической гимнастики, который буквально накануне получил разрешение на ввод, затем свои двери распахнут дворец дзюдо и дворец водных видов спорта», – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Комплекс зданий возводится в районе Новокольцовский на юго-востоке Екатеринбурга. Всего к соревнованиям готовят пять комплексов общежитий общей площадью более 209 тысяч квадратных метров. Каждый комплекс состоит из трех секций разной высотности (11-15 этажей, включая подземный этаж), в них оборудовано 836 жилых комнат с кухнями-нишами, холодильниками, варочными поверхностями, вытяжками. На каждом этаже предусмотрены зоны для стирки, сушки и глажки белья, кроссовая, учебная комната, массажный кабинет, место отдыха. В корпусах установлено по 6 лифтов.

Екатеринбург, Елена Владиирова

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