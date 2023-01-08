Спасатели рассказали, что делать, если автомобиль заглох на трассе в мороз

В МЧС напомнили об основных правилах поведения в случае, когда ваш автомобиль встал посреди трассы. Особенно актуально это сегодня, когда многие возвращаются домой после новогодних каникул.

Прежде всего, собираясь в дорогу, проверьте, чтобы в багажнике были все необходимые в экстренных ситуациях вещи. Это трос (10 метров), пара стальных карабинов, лопата (любая – саперная, специальная дорожная или обычная), спиртовка, примус или 4-5 длинных свечей, шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира), полиэтилен длиной 3-5 м (шириной не менее 1,5 м), фонарь (лучше всего специальный, автомобильный). В автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин. Если предстоит провести в дороге более 3-4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива.

Если во время пути в автомобиле возникли неполадки, нужно съехать с дороги на ближайшем съезде или попытаться доехать до станции техобслуживания. Если с дороги съехать невозможно, надо прижаться к обочине и остановиться. Руль вывернуть вправо, чтобы при ударе в заднюю часть машина не вылетела на середину проезжей части. Выставите знак аварийной остановки, но не выходя на проезжую часть. Включите аварийную сигнализацию, оставьте включенными габариты (ходовые огни). Позвоните в МЧС по телефону 101 или 112 и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.

«Как согреться? Если с вами дети, закутайте их в одеяла. Не снимайте головной убор – даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку – и тепло, и меньше шансов испачкаться. Пригодятся и свечи – их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4-5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно. Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус.

Машину постарайтесь не глушить – неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру», – советуют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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