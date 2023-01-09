ГИБДД просит водителей отменить все дальние поездки во время аномальных морозов и гололеда

Госавтоинспекция просит водителей отложить на время морозов дальние поездки. Кроме холодов, в регионе ожидают снег и гололедицу.

«Просим водителей избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу, увеличить дистанцию между транспортными средствами. Также необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин, – говорится в обращении ОГИБДД по Екатеринбургу. – Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями».

Если дальней поездки не избежать, следует заранее проверить работу двигателя и аккумулятора, положить в багажник насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат. Не забывайте брать с собой теплые вещи, топливо и продукты, заранее заряжайте телефон. Ранее спасатели рассказали, как еще можно подготовиться к поездке на дальние расстояния на автомобиле.

При этом в ГИБДД отмечают, что при смене погоды, заморозках наблюдается увеличение числа аварий, поскольку даже опытные водители в таких условиях допускают ошибки. Поэтому всех автолюбителей просят быть внимательными и на время морозов менять стиль вождения: двигаться медленнее, не допускать резких маневров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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