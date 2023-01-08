Аномальные морозы усилятся до -40 градусов

Аномальные морозы, установившиеся в Свердловской области, в ближайшие сутки еще усилятся. Синоптики обещвют до -40 градусов.

Метеорологическое предупреждение выпустил уральский гидрометцентр. «Аномально холодная погода, сильный мороз ожидается 9 января в большинстве районов Свердловской области, 10-11 января местами в Свердловской области. 9 января в Пермском крае сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Ночью 9 января местами в Свердловской области сильный мороз до -40°, в Пермском крае местами сильный мороз -40... -42°, – говорится в сообщении.

ГУ МЧС по Свердловской области сегодня рассылает смс-сообщения на личные номера жителей региона, предупреждая о морозах. В прогнозе – тоже до -40 градусов. В экстренных случаях спасатели рекомендуют звонить на номера 101 и 112.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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