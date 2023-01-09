В Екатеринбурге потеплеет к середине недели

В Екатеринбурге должно потеплеть к середине недели. Сегодня в городе будет до -27 °C, завтра – 22 градуса ниже ноля, такая же погода будет и в ночь на среду, а днем 11 января ожидается около -16…-18 градусов. Впрочем, вряд ли такую погоду можно будет назвать комфортной: будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В области холода задержатся, в низинах 30-градусные морозы возможны и ночью 11 января. Днем будет около -14…-19 °C. Добавим, первая рабочая неделя на Урале стала аномально холодной – температура воздуха опустилась на 7 градусов ниже климатической нормы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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