Из-за морозов детям разрешили не ходить в школу, но занятия не отменяются

В связи с сильными морозами в Свердловской области детям можно не ходить в школу. Но уроки при этом будут проводиться: в некоторых школах очно – для пришедших детей, в других – дистанционно для всех. Решения принимают директора.

Как рассказали «Новому Дню» учителя из некоторых школ, сегодня их попросили напомнить в классных чатах информацию о температурном режиме посещения школы.

«Попросили разослать родителям памятку, при каких температурах можно не ходить в школу. Получается, что сейчас можно не ходить. И некоторые родители принимают такое решение. Но уроки не отменяются», – рассказала учительница одной из школ на ВИЗе. По ее словам, есть отдельные школы, которые на два дня решили продлить дистант. Но это не централизованное решение властей, это – выбор руководства образовательного учреждения.

На родительских форумах тема – вести ли ребенка в школу? – сегодня в топе. Одни родители считают, что пропускать занятия не стоит. Другие убеждены, что лучше оставить ребенка дома, особенно – младшеклассника. «До школы 10 минут быстрым шагом. Ребенок с портфелем идет 25-30 минут. Так и обморозиться можно. Дома посидит», – делятся родители.

В министерстве образования Свердловской области подтвердили, что с завтрашнего дня во всех городах возобновляется обычный образовательный режим, централизованно дистант не вводится нигде. Но директора школ вправе в условиях морозов и для профилактики заболеваемости гриппом самостоятельно принимать решение о дистанционном формате. Более того – министерство рекомендует выбирать такой режим, если температуры очень низкие.

Напоминаем, при каком температурном режиме можно не ходить в школу:

– для учащихся 1-4 классов при температуре воздуха -28° С без ветра, -25°С с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек);

– для учащихся 5-9 классов при температуре воздуха -30° С без ветра, -28°С с ветром;

– для учащихся 10-11 классов при температуре воздуха -32° С без ветра, -30°С с ветром.

Завтра на Урале ожидается усиление морозов. Синоптики обещают до -40 градусов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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