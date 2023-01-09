Мусорщики рассказали, что делать с елками после праздников

В Екатеринбурге, Арамили и Верхней Пышме засохшие елки соберут и отправят на переработку, сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Там напомнили, что выбрасывать дерево в обычный контейнер нельзя – даже если оно и поместится, – так как может сломать оборудование мусоровоза при погрузке. Поэтому елку, сосну или пихту надо избавить от новогодних украшений и поместить в отсек для крупногабаритных отходов. Если же его нет – положить рядом с баками, но так, чтобы мусор не мешал спецтехнике проехать к площадке. Все деревца заберут отдельными мусоровозами – они будут вывозить новогодние символы с 9 по 31 января.

Также в Арамили и Верхней Пышме проведут елкосбор. В Верхней Пышме под новогодние деревья поставят специальные контейнеры возле «ВИП-города», «Кировского» на Орджоникидзе и «Кировского» на Петрова. Отправить туда елку можно будет до 22 января. В Арамили такие же баки будут стоять на улице 1 Мая, 60В, на улице Щорса, 57 и в поселке Светлом у дома № 1.

«Собранные хвойные деревья раздробят на специальной установке в щепу, которую будут использовать для технологических нужд предприятия. В прошлом году региональный оператор переработал более пяти тысяч новогодних деревьев», – напомнили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

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