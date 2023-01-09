50 тысяч свердловчан отметили Новый год и Рождество на уличных площадках

В новогоднюю ночь ледовые городки в Свердловской области посетили порядка 20 тысяч человек. В Рождество на праздничные службы в храмы пришли порядка 30 тысяч свердловчан. Такие данные привел на пресс-конференции в ТАСС врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

«Всего праздничные площадки посетили 50 тысяч человек. Эти цифры сопоставимы с показателями прошлого года, но по моему личному впечатлению, в Екатеринбурге было поменьше народу. Возможно, сказалась холодная погода в новогоднюю ночь. В Рождество было также. У нас стабильно увеличивается количество объектов религиозного культа, и получается, что люди рассредотачиваются по площадкам», – сообщил Панфилов.

Никаких серьезных происшествий из-за запуска фейерверков в праздничные каникулы не зарегистрировано, добавил представитель МЧС Станислав Шевелев. Медики скорой помощи в Екатеринбурге выезжали на вызовы людей, которые пострадали во время использования пиротехники. Но во всех случаях это были легкие, поверхностные травмы, рассказал заместитель главврача станции скорой помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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