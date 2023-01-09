российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 января 2023, 13:20 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

50 тысяч свердловчан отметили Новый год и Рождество на уличных площадках

В новогоднюю ночь ледовые городки в Свердловской области посетили порядка 20 тысяч человек. В Рождество на праздничные службы в храмы пришли порядка 30 тысяч свердловчан. Такие данные привел на пресс-конференции в ТАСС врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

«Всего праздничные площадки посетили 50 тысяч человек. Эти цифры сопоставимы с показателями прошлого года, но по моему личному впечатлению, в Екатеринбурге было поменьше народу. Возможно, сказалась холодная погода в новогоднюю ночь. В Рождество было также. У нас стабильно увеличивается количество объектов религиозного культа, и получается, что люди рассредотачиваются по площадкам», – сообщил Панфилов.

Никаких серьезных происшествий из-за запуска фейерверков в праздничные каникулы не зарегистрировано, добавил представитель МЧС Станислав Шевелев. Медики скорой помощи в Екатеринбурге выезжали на вызовы людей, которые пострадали во время использования пиротехники. Но во всех случаях это были легкие, поверхностные травмы, рассказал заместитель главврача станции скорой помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Новый год

В мэрии обсуждают продление работы ледового городка / Мусорщики рассказали, что делать с елками после праздников / В Екатеринбурге открылся главный ледовый городок (ФОТО) / Екатеринбург и его жители стали героями новогодней истории (ВИДЕО) / Под Новый год всегда холодает? «Новый День» проверяет популярный миф (ИНФОГРАФИКА) / В Преображенском парке Академического открыли ледовый городок и зажгли живую ель (ФОТО, ВИДЕО) / Роскачество нашло пестициды в мандаринах / Эндокринолог рассказала, как гормоны могут убить новогоднее настроение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,