Собаки, духи, электроника. Екатеринбуржцы продают ненужные новогодние подарки

Жители Екатеринбурга продают ненужные новогодние подарки через доски объявлений с припиской, что это подарок, который не понравился, оказался не нужен или не подошел по размеру.

Екатеринбурженки продают духи, подаренные на Новый год, – некоторым не понравились запахи.

Избавляются уральцы и от подаренных животных, например, в Екатеринбурге отдают бесплатно американского стаффордширского терьера.

Также в объявлениях можно найти не пригодившиеся сумки и портфели, зубные щетки, сувениры, картины и многое другое.

Ранее исследователи общественного мнения опубликовали данные опроса, согласно которому 15% россиян остались недовольны подарками на Новый год, а 45% опрошенных были бы не прочь сдать презенты в магазин и получить за них деньги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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