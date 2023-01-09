Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 40%

В Свердловской области падает уровень заболеваемости ОРВИ. В первую неделю 2023 года, когда были длительные выходные, зарегистрировано 26 757 случаев. Это на 40,3% ниже, чем было зафиксировано на предпраздничной неделе. По-прежнему в структуре заболевших большую долю занимают дети – 38%.

Лабораторный мониторинг вирусов показал, что в регионе доминирует грипп А (H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы. В шести муниципалитетах заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалось в 1,5 раза выше среднеобластного уровня – это Березовский, Первоуральск, Ревда, Асбест, Краснотурьинск, Сысерть.

Свердловские эпидемиологи призывают жителей соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, вести здоровый образ жизни, а при первых признаках ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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