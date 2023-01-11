Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в четырех уральских регионах

В четырех из шести субъектов Уральского федерального округа все еще превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такая информация прозвучала сегодня на первом в этом году совещании полпреда Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, за первую неделю года заболеваемость снизилась более чем на 50 процентов по сравнению с последней неделей декабря, снижение отмечено во всех регионах федерального округа. При этом эпидпорог остаётся повышен в четырёх субъектах: в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

«С началом рабочих недель и стартом учебного процесса в школах и детсадах есть вероятность нового подъёма заболеваемости, поэтому жителям УрФО нужно сохранять бдительность: не пренебрегать мерами профилактики, следить за самочувствием и своевременно обращаться за медицинской помощью», – отметили в полпредстве.

Напомним, в Свердловской области в первую неделю 2023 года, когда были длительные выходные, зарегистрировано 26 757 случаев ОРВИ и гриппа, что на 40,3% ниже, чем было зафиксировано на предпраздничной неделе. По-прежнему в структуре заболевших большую долю занимают дети – 38%. Лабораторный мониторинг вирусов показал, что в регионе доминирует грипп А (H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы. В шести муниципалитетах заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалось в 1,5 раза выше среднеобластного уровня – это Березовский, Первоуральск, Ревда, Асбест, Краснотурьинск, Сысерть.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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