Дороги в Нижнем Тагиле и Сухом Логу закрыли из-за снежного наката

В управлении автомобильных дорог Свердловской области объяснили причину перекрытия дорог в Нижнем Тагиле и Сухом Логу. Из-за снегопадов и резкого понижения температуры воздуха до -25 °C на трассах образовался снежный накат. Противогололедные реагенты с ним не справляются, так как они действуют при температуре воздуха до -20 градусов. Поэтому на очистку дорог требуется больше времени.

На дороге Камышлов – Сухой Лог движение грузового и общественного транспорта ограничено с вечера 9 января. Сегодня утром на проблемный участок дороги вышли два автогрейдера и автомобиль с отвалом. Автогрейдеры срежут снежный накат, автомобиль с отвалом очистит его остатки с дороги. Затем участок будет посыпан противогололедным материалом. Содержанием этой автодороги занимается АО «Свердловскавтодор», сообщили «Новому Дню» в ДИП.

Также ночью 10 января Госавтоинспекция перекрыла Южный подъезд к Нижнему Тагилу от Серовского тракта. Причина та же – на дорожном покрытии образовалась снежная колея. Участок дороги сейчас чистят автогрейдер и комбинированные машины. Как отмечают дорожники, проблемный участок можно объехать по Луганскому проспекту. Работы будут вестись до полного устранения зимней скользкости.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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