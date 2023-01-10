Дороги на подъездах к Нижнему Тагилу и Сухому Логу открыли

На подъезде к Нижнему Тагилу и дороге Камышлов – Сухой Лог восстановили движение транспорта. Ранее трассы перекрывали из-за снежного наката.

Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, для удаления снежного наката на участок дороги Камышлов – Сухой Лог было направлено четыре автогрейдера и две комбинированные дорожные машины. Автогрейдеры срезали снежный накат, комбинированные дорожные машины очистили остатки от снега покрытие проезжей части и обработали противогололедным материалом. На проблемный участок под Нижним Тагилом вышли автогрейдер и две комбинированные дорожные машины. После них участок также был обработан противогололедным составом.

Напомним, первая дорога была закрыта вечером 9 января, вторая – в ночь на 10 января. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»