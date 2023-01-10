Елкосбор. Куда отнести новогоднее дерево после праздников

После старого Нового года уральцы начнут активно избавляться от елок и сосен, которые украшали их дома и квартиры во время праздников. Вариантов, как поступить с отработавшим свое деревом, несколько. Рассказываем про самые простые и экологичные.

Отнести на контейнерную площадку

Самый простой способ: это отнести елку на контейнерную площадку и оставить ее в отсеке для крупногабаритных отходов, обычно он находится слева или справа от баков. С начала этой недели и до 31 января специальные машины «Спецавтобазы» будут забирать елки и сосны, увозить их на полигон, где в измельчающей установке раздробят, а получившуюся крошку используют для отсыпки откосов полигона. Перед тем как отправить елку в отсек для КГО, необходимо избавить ее от мишуры, остатков украшений и упаковки. В прошлом году таким образом на переработку отправились около 5 тысяч новогодних деревьев.

Отвезти на пункт сбора

В этом году проект «Разделяй с Мегой» также принимает елки и сосны. Там с 15 по 29 января ежедневно с 10:00 до 22:00 можно сдать старые новогодние деревья без мишуры, блесток, искусственного снега, игрушек. Их также превратят в мульчу с помощью дробильной машины, а полученную крошку будут использовать в парках и скверах для отсыпки дорожек, а часть деревьев отправят на производство предметов интерьера и игрушек.

Отдать в зоопарк

Этот пункт подходит только для продавцов елей, которым не удалось реализовать деревья. В зоопарке елки отдают на забаву животным, которые прячутся в пушистых еловых лапах, точат клыки и когти и о стволы деревьев или жуют хвою. «От частников не принимаем – у них елки стояли в тепле, быстро осыпаются, содержат остатки мишуры и крепежа игрушек и кроме того могут быть потенциально опасны для наших питомцев, если в доме содержится больное домашнее животное», – уточнили в пресс-службе зоопарка.

Отвезти в лес и утилизировать

Это не самый простой, но самый экологичный способ утилизации елки (за исключением того, что доставка дерева до леса на автомобиле сопряжена с некоторым количеством выбросов выхлопных газов в атмосферу). В лесу елку надо закопать. «Если вы сожгли дерево, то вернули углекислый газ в атмосферу. Елка – это большой запас углерода, который она взяла из атмосферы, а если вы ее закопаете, то он останется в земле, не вернется в атмосферу. Индейцы Южной Америки, кстати, до прихода конкистадоров так и делали: под землей сжигали, образовывался уголь, они его закапывали, получалась пористая почва, дающая хороший урожай, к тому же углерод был закопан», – рассказал «Новому Дню» ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Константин Грибанов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»