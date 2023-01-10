На длинные февральские выходные уральцы полетят в Сочи, Калининград и поедут за город

После завершения новогодних каникул турагенты фиксируют растущий спрос на февраль, особенно – на праздничные дни. Поскольку каникулы будут короткими, уральцы выбирают в основном туры по России.

В феврале отдыхать будем четыре дня – с 23 по 26 февраля включительно. И некоторые уже сейчас задумались, как провести праздники. Тем более, что по мнению психологов, лучший способ поднять себе настроение после отдыха – спланировать очередной мини-отпуск.

«Вчера у многих был первый рабочий день, поэтому не могу сказать, что спрос ажиотажный, но он есть. Те, кто не может взять дополнительные дни отпуска к февральским выходным, выбирают курорты России. Спросом пользуются короткие туры в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Но и к заграничным поездкам интерес есть, особенно – к Эмиратам, думаю, в ближайшее время спрос на ОАЭ усилится. В Египет коротких туров почти нет, в Турции сейчас не пляжный сезон, поэтому много запросов не ждем. Что касается Таиланда и Индии, там февраль – всегда хорошая загрузка. Но из-за акклиматизации люди выбирают туры в эти страны с продолжительностью не менее 7 дней».

Судя по системам бронирования туроператоров, отдохнуть в Сочи в февральские каникулы будет стоить от 36 тысяч рублей на двоих за 3 ночи, в Калининграде – от 49 тысяч, в Шардже (ОАЭ) – от 1900 долларов (примерно 120 тысяч рублей).

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавляет, что большим спросом будут пользоваться и местные загородные отели.

«На загородные средства размещения в Свердловской области и соседних регионах будет наибольший спрос. Возможно, туроператоры проработают какие-то специальные 3-4-дневные туры по территории Свердловской области, – отметил он. – Возможно, будет всплеск интереса к отелям Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. На динамике продаж зарубежных туров февральские выходные вряд ли отразятся из-за непродолжительности выходных».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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