Москва – за 20 тысяч, Сочи – за 50: сколько стоит отдохнуть в февральские праздники

Самыми популярными у уральцев на февральские праздники станут короткие туры в Сочи, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. «Новый День» выяснил, сколько будет стоить отдых в этих городах. Вышло довольно бюджетно: туры иногда дешевле билетов.

В феврале все россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно. Поскольку каникулы получаются короткими, уральцы выбирают туры на три ночи с прямыми вылетами из Екатеринбурга, в основном – по России. По словам турагентов, самый большой спрос на Сочи, Калининград, Москву и Санкт-Петербург.

Из этих четырех направлений самой бюджетной оказалась столица. По данным систем бронирования туроператоров (мы, например, смотрели туры «Интуриста»), путевка на 4 дня стоит от 22,5 тысячи на двоих. В цену включены перелет туда и обратно, а также три ночи в самом бюджетном отеле 2* без питания и в спартанских условиях. Аналогичный тур в отель 3* будет стоить от 25 тысяч на двоих, в 5* – от 40 тысяч.

На втором месте среди бюджетных вариантов – Санкт-Петербург. У туроператоров есть предложения за 30-31 тысячу рублей на двоих (перелет и три ночи в отеле 2* без питания). «Трешка» с завтраком обойдется в 33 тысячи рублей, 5* – от 60 тысяч рублей (без питания), от 80 – с питанием.

На третьем месте – Сочи. Путевка на 23 февраля стоит сейчас от 46 тысяч рублей (отель 2* без питания). Интересно, что только авиабилеты на эти же числа обойдутся на двоих в 40 тысяч рублей. За 52-60 тысяч рублей в Сочи можно разместиться в комфортном отеле 3* (например, «Бархатные сезоны») без питания. Туры в отели 5* стартуют от 70 тысяч рублей (питание – пансион). Кстати, отдых в Красной Поляне существенно дороже. Еще не закончился горнолыжный сезон, поэтому туры в эту локацию начинаются от 90 тысяч рублей за двоих на три ночи в отеле 3*.

И, наконец, Калининград. Он оказался самым дорогим вариантом на февральские каникулы. По данным системы бронирования «Интуриста», короткий тур на 3 ночи обойдется минимум в 70 тысяч рублей на двоих с проживанием в отеле 3* без питания. Такой же отель с завтраком обойдется минимум в 75 тысяч, а отель 4* – в 85 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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