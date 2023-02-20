В загородных отелях Свердловской и Челябинской областей закончились места на февральские каникулы

Почти все номера в загородных отелях и на базах отдыха Свердловской и Челябинской областей на 23-26 февраля распроданы. Можно найти отдельные предложения на одну или две ночи, но стоить это будет недешево.

Как рассказывают екатеринбуржцы, которые в последний момент решили провести февральские каникулы на природе, сейчас найти свободные номера в отелях почти невозможно.

«Смотрели отель «Бабинов» в Верхотурье – нет мест. В «Гринвальде» под Сысертью – тоже нет», – говорят екатеринбуржцы.

«Новый День» изучил системы бронирования популярных мест отдыха в Свердловской и Челябинской областях и убедился: найти номер – почти нереально. Так, в «Гринвальде» осталось несколько семейных номеров, которые можно забронировать за 12 тысяч в сутки на 23 и 24 февраля. Все стандарты, шале, люксы и коттеджи проданы.

В «Рамаде», куда екатеринбуржцы ездят покупаться в бассейне и отдохнуть в спа, возможности бронирования на 23-26 февраля тоже нет. Есть «стандарты» на 24-26 февраля за 28 тысяч, либо – коттеджи не те же даты за 75 тысяч.

В загородном клубе «Лес» остались номера только с 25 февраля. Можно съездить в «Бажовские места» на одну ночь: осталось несколько эконом-номеров (от 3800 рублей) и «стандарт» (5200 рублей).

В местах попроще тоже все забронировано. Так, на турбазе «Чусовая» заезд невозможен ни 23, ни 24, ни 25 февраля. Бронирование открыто только с 26-го. То же самое – в «Белой лошади».

Не получилось найти свободные номера и в популярных загородных отелях Челябинской области: «Фонграде», отель-парке «Еловое», «Верте».

Как ранее писал «Новый День», кроме загородных отелей, екатеринбуржцы активно бронировали туры и авиабилеты по России. Популярностью пользовались. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. А вот за границу полетят немногие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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