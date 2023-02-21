Туры по России подорожали на 10-20% в преддверии февральских праздников

Туры в популярные российские города в преддверии февральских праздников подорожали на 10-20% по сравнению с началом месяца. Самая дешевая путевка в Москву обойдется почти в 30 тысяч за три ночи, в Сочи – в 52 тысячи рублей.

Как ранее писал «Новый День», самыми популярными направлениями отдыха на февральские мини-каникулы у уральцев станут Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Мы сравнили туры в отели из подборки, которую делали в конце января, и заметили, что ценник подрос на 10-20%.

Самый дешевый тур в Москву с перелетом и размещением в двухместном номере хостела на 3 ночи сегодня стоит более 28 тысяч рублей (было – 22,5 тысячи). Путевка в трехзвездочный отель обойдется минимум в 30 тысяч (было – 25), в «пять звезд» – от 47 тысяч рублей (было 40).

Санкт-Петербург подорожал еще больше. В конце января были варианты за 30-31 тысячу рублей с вылетом из Екатеринбурга 23 февраля и проживанием в отеле 2*. Сегодня самая дешевая путевка в подобные отели (мест в них, кстати, почти нет) – от 43 тысяч рублей на двоих. Тур в отель 3* подорожал с 33 до 45 тысяч рублей, в отель 5* – с 60 до 73 тысяч рублей минимум.

Путевки в Сочи в эконом-отели выросли в цене не очень сильно: в 2* – до 51,5 тысяч рублей (было 46), в 3* – до 55 тысяч (было 52). А вот варианты размещения в пятизвездочных отелях остались только дорогие: у операторов предложения стартуют от 120 тысяч рублей за 3 ночи «на завтраках». В конце января были доступны «пятерки» попроще – за 70-90 тысяч рублей.

И, наконец, Калининград. Стоимость отдыха здесь существенно не увеличилась: перелет и три ночи в отеле 3* обойдется в 73 тысячи рублей на двоих (против 70 тысяч месяц назад), отели 4* с завтраком даже подешевели – появились варианты за 81 тысячу рублей на двоих (против 85 тысяч в конце января).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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