После возбуждения уголовного дела жителям Белоярского включили отопление

После возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» в поселке Белоярском установили дополнительную модульную котельную, что позволило обеспечить теплом жителей нескольких домов на улицах Сибирской и Отрадной.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в новогодние каникулы ведомство проконтролировало ситуацию с теплоснабжением. Выяснилось, что по распоряжению главы округа с 7 января 2023 года дополнительно установленная котельная была введена в эксплуатацию, теплоснабжение многоквартирных домов обеспечено в полном объеме, проведение перерасчета за некачественное отопление поставлено прокуратурой на контроль. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Белоярской межрайонной прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлого года в поселке Белоярском было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за отсутствия тепла в нескольких многоквартирных домах. Отопление там формально было, но из-за маленькой мощности котельной батареи почти не нагревались. О проблеме неоднократно рассказывали местные СМИ. В одном из районов поселка в последние три года строятся многоквартирные дома. Но местная котельная рассчитана на обеспечение теплом всего двух домов, а сегодня их уже семь. Жители рассказывали, что днем в квартирах всего +10 °C, им приходилось ходить в теплых вещах.

Белоярский, Елена Владимирова

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