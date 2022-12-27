Из-за отсутствия тепла в домах Белоярки возбуждено уголовное дело

В поселке Белоярском возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за отсутствия тепла в нескольких многоквартирных домах. Отопление там формально есть, но из-за маленькой мощности котельной батареи почти холодные.

О проблеме неоднократно рассказывали местные СМИ. В одном из районов поселка Белоярского в последние три года строятся многоквартирные дома. Но местная котельная рассчитана на обеспечение теплом всего двух домов, а сегодня их уже семь. Жители рассказывают, что днем в квартирах всего +10 °C, им приходится ходить в теплых вещах.

После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, межрайонный прокурор Михаил Мякишев осмотрел дома и котельную, от которой они запитаны, а также провел совещание с местной администрацией. Оказалось, что при проектировании жилого дома № 16 на улице Отрадной было предусмотрено теплоснабжение от местной котельной путем врезки в действующую систему теплоснабжения. Но расчеты по мощности котельной для вновь построенного дома не производились.

«Тепловой баланс котельной предполагает подключение к ней всего двух домов. На момент присоединения седьмого дома к источнику теплоснабжения ранее было подключено 6 домов. Тепловая нагрузка на котельную при подключенных объектах соответствует 0,753 Гкал/час, что превышает установленную для котельной максимальную нагрузку в 0,688 Гкал/час.

Таким образом возможность теплоснабжения вновь построенного многоквартирного дома от имеющегося источника отопления на момент выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отсутствовала. В результате надлежащее теплоснабжение многоквартирных домов не обеспечено», – сообщили в прокуратуре.

Главе Белоярского городского округа прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, по направленным прокуратурой материалам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время проверочные мероприятия не завершены.

Отметим, с 11 ноября Белоярский округ возглавляет Григорий Вихарев, который ранее был депутатом Екатеринбургской думы. Причем Вихарев стал мэром лишь со второй попытки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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