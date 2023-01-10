«Автомобилист» на домашнем льду обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал долгожданную победу после затяжной серии неудач. В среду вечером на льду КРК «Уралец» екатеринбуржцы в упорной борьбе одолели московский ЦСКА со счетом 4:2.

«Автомобилист» открыл счет уже на 3-й минуте встречи. Брукс Мэйсек накатил на ворота и с острого угла бросил шайбу в амуницию голкипера Рейдерборна, а та отскочила прямо в ворота. Это уже 30-й гол канадского нападающего в этом сезоне, и Мейсек вновь становится лидером в гонке бомбардиров КХЛ. Москвичи вскоре сравняли счет усилиями Никиты Нестерова, который забил шайбу в ворота «Автомобилиста» с пятака.

После этого игра немного успокоилась, но во втором периоде хозяева вновь вырвались вперед. При розыгрыше большинства Дмитрий Жукенов бросил с ударной позиции, а шайба попала точно в конек хоккеиста ЦСКА и срикошетила в сетку ворот. Гости бросились отыгрываться, но вратарь Игорь Бобков уверенно держал оборону «Автомобилиста». На 49-й минуте капитан команды Сергей Широков забил важнейший третий гол – снова при розыгрыше большинства екатеринбуржцев.

За пять минут до окончания основного времени игры ЦСКА удалось возродить интригу благодаря шайбе Антона Слепышева. Сократив отставание в счете до минимума, москвичи пошли в ва-банк, и заменили вратаря на шестого полевого игрока. «Автомобилист» долго отбивался от шквала атак, и на последней минуте Владимир Кузнецов наотмашь выбросил шайбу из своей зоны. Снаряд пролетел через всю площадку и попал точно в пустые ворота ЦСКА.

«Спасибо большое ребятам за то, что выполнили установку на игру. Мы встретились с хорошей, организованной командой, ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина. Когда у нас была неудачная серия, у ребят появилась психологическая неуверенность. Мы пытались отпустить ситуацию, говорили, что все еще впереди в чемпионате, надо жить сегодняшним днем, выходить и обыгрывать соперников. Говорили, что нужно проще играть, и от простоты пойдут более мастеровитые передачи, будет многое получаться. Сегодня в матче было много борьбы, много стыков. Зрителям нравятся такие игры, где есть единоборства, адреналин. Спасибо нашим болельщикам за поддержку», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующие три матча «Автомобилист» проведет на выезде, где встретиться с минским «Динамо», «Спартаком» и московским «Динамо». В Екатеринбурге команда сыграет уже 21 января против казахстанского «Барыса».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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