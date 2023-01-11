В Свердловской области потеплеет до -8 градусов

Холодный антициклон, который принес на Урал крепкие морозы, уходит в западные районы Казахстана. Уже сегодня в регионе ожидается повышение температуры воздуха на 6-8 °C без значительных осадков. По прогнозу Уральского гидрометцентра, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели 14-17 января в Свердловской области наиболее вероятна температура воздуха ночью -12…-17°, днем -8…-13 °C, что на 2-3° выше климатической нормы.

По наблюдениям синоптиков, самыми холодными днями стали 9 и 10 января. В Свердловской области минимальная температура воздуха зафиксирована в поселке Атымья в городском округе Пелым – там было -39 °C. В Екатеринбурге в последние три ночи отмечалась температура -27,4°.

Количество выпавших осадков за первую декаду января в большинстве районов Урала составило около и более половины месячной нормы. По данным гидрометцентра, высота снежного покрова повысилась на 6-12 сантиметров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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