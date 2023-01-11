Над Екатеринбургом – снова зимняя радуга (ФОТО)

Жители Екатеринбурга вновь заметили в небе гало – так называемую зимнюю радугу. Ее можно увидеть и в центре, и на окраинах.

Гало зимой на Урале стало довольно частым явлением. Как ранее поясняли синоптики, такая радуга появляется при сильных морозах: влага замерзает, и в воздухе оказывается много мелких ледяных кристалликов.

Сейчас в Екатеринбурге -18 °C, что ощущается как -24 °C. К вечеру начнет теплеть. Холодный антициклон уходит в западные районы Казахстана. По прогнозу Уральского гидрометцентра, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели 14-17 января в Свердловской области наиболее вероятна температура воздуха ночью -12…-17°, днем -8…-13 °C, что на 2-3° выше климатической нормы.

Как ранее писал «Новый День», самыми холодными днями стали 9 и 10 января. В Свердловской области минимальная температура воздуха зафиксирована в поселке Атымья в городском округе Пелым – там было -39 °C. В Екатеринбурге в последние три ночи отмечалась температура -27,4°.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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