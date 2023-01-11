«Это всенародно избранный глава», – Орлов объяснил установку в мэрии барельефа Ройзмана*

Действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил журналистам, почему в городской администрации появился барельеф одного из его предшественников – Евгения Ройзмана (признан физическим лицом – иноагентом).

« А причем тут иноагент? Это человек, которого избрали, может быть, и вы голосовали за него в 2013 году. Это – всенародно избранный глава Екатеринбурга. Из песни слов, извините, не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость», – заявил Алексей Орлов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне администрация Екатеринбурга дополнила галерею бронзовых барельефов глав города портретами Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Сегодня в торжественной обстановке их презентовали СМИ. Теперь в галерее есть изображения всех мэров за 300-летнюю историю уральской столицы, кроме действующего – Алексея Орлова. Сам Ройзман* на презентацию не пришел – ему запрещено посещать публичные мероприятия.

Напомним, Евгений Ройзман* был главой Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. Внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ от 25 ноября 2022 года. Ранее в администрации поясняли, что не будут маркировать архивные публикации о бывшем градоначальнике на своем сайте, так как принятая норма об иноагентстве обратной юридической силы не имеет. Поскольку в законе об иноагентах прописано требование ставить маркировку только на информационные материалы, бронзовый барельеф Ройзмана* в мэрии установлен без каких-либо отметок.

*признан физическим лицом-иноагентом

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Елена Владимирова

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