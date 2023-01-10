В администрации Екатеринбурга спустя четыре года установили барельеф Ройзмана*

Администрация Екатеринбурга дополнила галерею бронзовых барельефов глав города портретами Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

«На третьем этаже администрации размещена галерея барельефов всех глав города за 300-летнюю историю уральской столицы. В юбилейный год она дополнена барельефами еще двух градоначальников – Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Они были главами Екатеринбурга с 2013 по 2018 и с 2019 по 2020 год соответственно», – рассказали в мэрии.

Напомним, Евгений Ройзман* был внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ от 25 ноября. Ранее в администрации поясняли, что не будут маркировать архивные публикации о бывшем градоначальнике на своем сайте, так как принятая норма об иноагентстве обратной юридической силы не имеет. Поскольку в законе об иноагентах прописано требование ставить маркировку только на информационные материалы, бронзовый барельеф Ройзмана* в мэрии установлен без каких-либо отметок.

Добавим, что в галерее градоначальников также есть портрет Александра Якоба, который занимал должность сити-менеджера во время мэрства Ройзмана*, когда в Екатеринбурге действовала двуглавая система власти.

*признан иноагентом

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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