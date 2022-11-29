В мэрии Екатеринбурга не стали устанавливать бронзовый барельеф Ройзмана*

Администрация Екатеринбурга не будет предпринимать дополнительных действий в связи с признанием экс-главы города Евгения Ройзмана* иностранным агентом. В частности, мэрия не станет маркировать архивные публикации о бывшем градоначальнике на своем сайте.

«Наши юристы сообщили, что по общему правилу данное событие обратной юридической силы не имеет, соответственно обязанности маркировки старых публикаций и материалов о Ройзмане* как иноагенте нет. Администрация уточняла позицию в Роскомнадзоре, они придерживаются такого же мнения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Более интересная ситуация получилась с материальным воплощением мэрства Евгения Ройзмана*. На третьем этаже городской администрации есть галерея бронзовых барельефов всех глав Екатеринбурга, начиная с XVIII века. В 2019 года чиновники проводили экскурсию по этажу для журналистов (обычно это крыло здания закрыто для рядовых посетителей), и тогда же выяснилось, что в череде бронзовых градоначальников готовится место и для Ройзмана*. Но за три года барельеф так и не повесили.

Как рассказали агентству в мэрии, после барельефа Евгения Порунова, который был главой города с 2010 по 2013 годы, новых изображений не установлено. Будет ли продолжена галерея глав, пока неизвестно. Напомним, Евгений Ройзман* выиграл выборы главы Екатеринбурга в сентябре 2013 года и одновременно стал председателем городской думой. В этот же период сити-менеджером был Александр Якоб, который занимался хозяйственным управлением города. Ройзман* подал в отставку в мае 2018 года из-за несогласия с областным законом об отмене прямых мэрских выборов. После него на конкурсной основе градоначальником стал Александр Высокинский, а в 2021 году должность мэра занял Алексей Орлов.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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