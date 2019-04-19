В мэрии Екатеринбурга повесят бронзового Ройзмана (ФОТО)

На третьем этаже администрации Екатеринбурга будет установлен бронзовый барельеф бывшего главы города Евгения Ройзмана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил журналистам Игорь Выдрин, руководитель Института муниципального управления, в ходе экскурсии по зданию мэрии, приуроченной ко Дню местного самоуправления.

Сейчас на стенах коридора, ведущего в приемную главы, размещен 31 барельеф бывших градоначальников, начиная с тех, что правили еще в конце XVIII века. Последние два изображают Аркадия Чернецкого и Евгения Порунова. Планируется, что следующими двумя станут Евгений Ройзман и Александр Якоб, который в это время возглавлял администрацию.

В сам кабинет действующего мэра журналистов не пригласили, но позволили осмотреть его приемную.

Кроме того, журналистам позволили даже войти в помещение башни, где установлены городские куранты. Один из старейших сотрудников мэрии, Игорь Макаров, которые ухаживает за механизмом, рассказал, что никто точно не знает, откуда взялись эти часы, со дня установки которых в ноябре исполнится 65 лет. «Скорее всего, они трофейные, немецкие. Но привез ли их в город маршал Жуков, никто не знает. Диаметр циферблата – 3500 см, длина стрелок – 160 и 190 см», – рассказал мастер.

Добавим, что для младшего поколения журналистов стала неожиданностью даже информация о том, что здание «серого дома» не всегда венчала башня. Она была надстроена только в 1954 году. Интересно, что проект был под угрозой: после смерти Сталина в 1953 году Никита Хрущев взял курс на экономию и отказ от архитектурных «излишеств», но проектная документация на башню была уже полностью утверждена, и работа началась.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.19

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