Алексей Орлов рассказал, почему установку барельефа Ройзману* затянули на несколько лет

В администрации Екатеринбурга сегодня торжественно открыли обновленную галерею барельефов городских глав, среди которых есть и Евгений Ройзман, ныне признанный иноагентом в РФ. Событие стало резонансным, хотя мэрия анонсировала появление бронзового портрета Ройзмана* еще в 2019 году. Действующий градоначальник Алексей Орлов пояснил, почему установка новых барельефов затянулась.

«Мы так и планировали: обновить галерею в юбилейный год. Все-таки нужно было провести ремонт, подготовить фрагмент стены. Это сделали в новогодние каникулы, чтобы не создавать неудобства работающим здесь сотрудникам (галерея глав располагается на третьем этаже, где находятся кабинеты вице-мэров, – прим. ред.). Так что это мероприятие проходит под эгидой празднования 300-летия Екатеринбурга. Это наша история, которую нужно помнить. Где-то извлекать уроки, учиться на прошлых ошибках. У нас город контрастов, но динамично развивающийся», – сообщил мэр.

Интересно, что в новом ряду галереи осталась только одна пустая ниша – для барельефа самого Орлова. Мэр заверил, что на нем традиция не прервется. Для продолжения галереи градоначальников в мэрии «предусмотрены технические решения». Проще говоря, в этом крыле здания под новые барельефы в дальнейшем сделают ремонт.

На церемонию открытия барельефов пришли сенатор РФ Александр Высокинский, Александр Якоб и Евгений Порунов (оба находятся на почетной пенсии), руководившие Екатеринбургом в разные годы, а также вице-спикер городской думы Виктор Тестов, который после отставки Евгения Ройзмана* находился на посту исполняющего обязанности мэра около четырех месяцев.

Общение бывших градоначальников не обошлось без шуток. Высокинский заявил, что для него смысл песни «А снег идет, а снег идет» наконец-то стал прежним (во время мэрства горожане ругали его за плохую уборку дорог зимой). На вопрос, как он оценивает свой бронзовый портрет, с улыбкой ответил: «Ну, тут же есть подпись. И по прическе узнаваем. А вообще, эта штука крепится к стене большими гайками. Можно открутить и чуток подправить».

В заключение бывшие мэры вместе с нынешним главой города сделали совместное фото на фоне барельефов и попрощались с журналистами.

*признан физическим лицом-иноагентом по решению Минюста РФ

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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