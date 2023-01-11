Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга оказались Турция, Гоа и Душанбе

Уральские таможенники рассказали, куда чаще всего улетали из Кольцово в первые дни января. За границу отправились 14 тысяч человек на 88 авиарейсах.

Самой популярной, как и в прошлом году, оказалась Турция – уральцы вылетали в Анталью и Стамбул. Часть жителей региона полетели «за солнцем» и выбрали жаркие направления: Египет (Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, Шарджа), Индия (Гоа), Тайланд (Пхукет). Кроме этого, часть путешественников отправились навестить родственников в Таджикистане (Душанбе, Худжанд), Узбекистане (Наманган, Самарканд), Азербайджане (Баку) и Израиле (Тель-Авив).

Из почти 14 тысяч пассажиров нарушить закон попытались 16 человек: 9 «забыли» задекларировать наличную валюту, 5 нарушили режим зоны таможенного контроля, один пытался незаконно вывезти музыкальные инструменты, а авиапассажир в Дубай взял для арабских друзей подарок – килограмм черной икры. В Екатеринбург за эти же дни прилетели 11 тысяч человек, из которых нарушителями оказались четверо. Трое пытались везти домашний мед без разрешительных документов, а один из пассажиров превысил лимит перемещения алкогольной продукции без письменного декларирования – в дьюти-фри Дубая он закупил более 4,5 литров крепких напитков.

«Во время новогодних каникул тысячи уральцев отправились проведать родственников и посмотреть дальние страны. Нагрузка на сотрудников таможенного поста в эти дни возросла. Несмотря на увеличившийся пассажиропоток, кольцовские таможенники эффективно пресекали нарушения таможенных правил, при этом оставались максимально вежливы и внимательными к пассажирам», – прокомментировал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

Екатеринбург, Марина Иванова

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