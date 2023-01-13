В новогодние каникулы Кольцово обслужил более 190 тысяч пассажиров

Пассажиропоток Кольцово в новогодние каникулы в этом году вырос почти на 14 тысяч: в праздничные дни аэропорт обслужил почти 192 тысячи пассажиров.

«Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря – было обслужено 20 126 пассажиров, выполнено 155 пассажирских рейсов на прилет и на вылет. Показатель суточного пассажиропотока стал рекордным в истории аэропорта в зимний период», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, зарубежными – Анталья, Дубай, Стамбул, Ереван, Гоа, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Пхукет и Шарджа. Всего были доступны 75 направлений полетов.

Напомним, ранее таможенники рассказали, что в Новый год из Кольцово за границу отправились 14 тысяч уральцев. Нарушить закон попытались 16 человек: 9 «забыли» задекларировать наличную валюту, 5 нарушили режим зоны таможенного контроля, один пытался незаконно вывезти музыкальные инструменты, а авиапассажир в Дубай взял для арабских друзей подарок – килограмм черной икры. В Екатеринбург за эти же дни прилетели 11 тысяч человек, из которых нарушителями оказались четверо.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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