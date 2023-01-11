В Свердловской области – сильные ветра. МЧС напоминает номера экстренных служб

Предупреждение о непогоде на Среднем Урале продлевается – завтра, 12 января, порывы ветра могут достигать 17 м/с. В МЧС просят позаботиться о своей безопасности.

Тем, кто находится дома, стоит закрыть окна и двери и проверить их надежность, по возможности отключить электроприборы. На улице надо держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром, особенно если речь идет о стройке.

Автовладельцам стоит помнить о скоростном режиме и дистанции, избегать резких маневров и не парковаться близ деревьев и рекламных щитов. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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